Deel dit artikel:











Danny Vera zoals je hem nooit eerder hoorde... Danny Vera zoals je hem nooit eerder hoorde... (foto: Omroep Zeeland)

Elke zondag presenteert singer-songwriter Danny Vera een radioprogramma bij Omroep Zeeland. In The New Black & White draait hij zijn eigen platenkeuze. Elias den Hollander had een openhartig gesprek met de Middelburgse singer-songwriter, over zijn jeugd, over muziek èn over de radio. Luister naar Danny Vera, zoals je hem nog nooit eerder hoorde...

Elias den Hollander praat met singer-songwriter èn radiopresentator Danny Vera