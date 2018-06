Zeeuwse kankerpatiënten hebben bijna allemaal een vast aanspreekpunt

Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week raakte bekend, dat een kwart van de Nederlandse kankerpatiënten in het ziekenhuis geen vast aanspreekpunt heeft, terwijl de meesten van hen daar wel behoefte aan hebben. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft daarvoor onderzoek gedaan onder meer dan 4.300 (voormalige) kankerpatiënten.

Volgens het Adrz moet iedereen met een oncologische aandoening of een vermoeden hiervan een aanspreekpunt hebben. Op dit moment zijn er in het ziekenhuis zes verpleegkundig specialisten in opleiding, waarvan er dit najaar vier afstuderen. Deze zogenoemde casemanagers blijven ook aanspreekpunt als patiënten trajecten in een ander ziekenhuis bewandelen of wanneer ze na een behandeling nog vragen hebben.

Voor de borstkankerzorg, kanker van de urologische organen, kanker van bloed/ lymfestelsel, longkanker, hersentumoren en kanker van de spijsverteringsorganen zijn er voor alle patiënten casemanegers. Voor oncologische patiënten op het gebied van gynaecologie, endocrinologie en dermatologie zoekt het ziekenhuis een passende oplossing.

Over een maand alle patiënten

Bij Zorgsaam is de situatie vergelijkbaar. Ook daar zijn er voor vrijwel alle soorten kanker vaste casemanagers. Alleen voor patiënten met long- of darmkanker is dat niet altijd het geval. Maar volgens een woordvoerder zijn ook hiervoor over een maand vaste afspraken gemaakt en hebben alle patiënten een vast aanspreekpunt.

De ondervraagden in het onderzoek hechten veel waarde aan hun vaste aanspreekpunt. Bij de casemaneger kunnen ze niet alleen terecht met medische vragen. Ze krijgen ook emotionele ondersteuning van de casemaneger en er is aandacht voor familieleden.