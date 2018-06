Wethouder over doodsbedreiging: 'We mogen niet zwichten voor dreigementen'

Muisstil was het gisteren in de Nieuwe Kerk van Middelburg, toen Bouke Arends vertelde over de doodsbedreiging die hij kreeg na zijn besluit om het clubhuis van de motorclub te sluiten en af te breken. "De bedreigingen waren zeer ernstig. Voor mijn eigen veiligheid is mij geadviseerd een tijdje naar het buitenland te gaan."

Niet meer onbevangen

Hij deed zijn verhaal tijdens een symposium over ondermijning om Zeeuwse bestuurders ervan te overtuigen zich nooit onder druk te laten zetten door criminelen. "De doodsbedreiging heeft me getekend. Ik ben niet meer zo onbevangen als ik was en scan voortdurend mijn omgeving. Maar het heeft me ook strijdbaar gemaakt. De reden dat ik mijn verhaal vertel is om bestuurders duidelijk te maken dat ze nooit moet wijken voor dit soort criminele praktijken."

Het besluit van Bouke Arends om het clubhuis van motorclub No Surrender te sluiten en af te breken, leidde tot een doodsbedreiging (foto: RTV Drenthe)

Om Zeeuwse bestuurders, het bedrijfsleven en burgers bewuster te maken van het gevaar van verstrengeling van de onder- en bovenwereld heeft de Provincie Zeeland voor het eerst de Week van de Ondermijning in het leven geroepen.

