Deel dit artikel:











Man valt meisje lastig bij Oostburg

In Oostburg is vanmorgen een meisje lastiggevallen. Dat gebeurde rond 8.15 uur toen ze over de Maagdenbergweg fietste waar een man met helm ineens uit de bosjes opdook.

Politielogo op het uniform van een agent (foto: ANP) De man zou op het meisje zijn afgekomen en een grijpbeweging hebben gemaakt, meldt wijkagent Henk Wiegman op Twitter. Het meisje stapte af, gooide haar fiets in de richting van de man en rende weg. De man kwam nog even achter haar aan, maar gaf al snel op. De politie is nu op zoek naar de man die op een donkere scooter met Belgische nummerplaat wegreed in de richting van Oostburg. Hij wordt omschreven als klein van postuur (ongeveer 1 .70 meter) en wat dikkig/gezet. Potloodventer Begin mei werd een meisje geconfronteerd met een potloodventer op de Appelstraat tussen Oostburg en Sint Kruis. Een man stond toen met een bromfiets in de berm en draaide zich al masturberend naar de fietsende tiener. De politie sluit niet uit dat het om dezelfde man gaat.