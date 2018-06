Ondernemer winkelcentrum Dauwendale start petitie voor nieuwbouw

Winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar van een dierenspeciaalzaak is niet de enige die genoeg heeft van het wachten op aanpak van het winkelcentrum. "Er is al heel veel getekend", vertelt hij. "Mensen staan erachter. Zij willen ook een nieuw winkelcentrum. Het kan zo niet langer. Het loopt hier leeg."

Lang verhaal

Het winkelcentrum dat al sinds 1973 in gebruik is, heeft zijn langste tijd gehad, daar is iedereen het over eens. Maar de ingrijpende verbouwing die nodig is om het op te knappen, laat lang op zich wachten. In 2014 heeft de gemeente er 2,7 miljoen euro voor uitgetrokken, maar daar is tot op heden nog niets mee gebeurd.

Volgens Zuidijk leek het er vorig jaar september op dat eindelijk alles akkoord was om het plan voor een totale metamorfose uit te gaan voeren. Toch bleek er op de laatst gehouden ledenvergadering van de ondernemersvereniging weer een kink in de kabel gekomen te zijn. "De gemeente gaf daar te kennen dat de nieuwbouw voorlopig niet doorgaat. De reden hiervoor zou zijn dat de aankoop van de Hoeksteenkerk niet door kon gaan", legt hij uit.

Te weinig parkeerplaatsen

Daardoor zouden er in de ogen van de gemeente Middelburg te weinig parkeerplaatsen zijn om het plan dat er al jaren ligt ten uitvoer te brengen. "De ondernemers betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Er moet nu iets gebeuren", besluit Zuidijk. Binnenkort overhandigt hij de petitie aan burgemeester en wethouders.

