Nicole gooit leven om: van smoothies naar het groen

Toch is het tekort aan arbeidskrachten in de groensector niet de reden dat Nicole zich laat omscholen. "Ik was steeds vaker in mijn eigen tuin te vinden en merkte dat ik daar energie van kreeg. Toen ben ik gaan nadenken of het beroep iets voor mij was."

Blij met de keuze

Volgend schooljaar start ze met haar avondopleiding. Overdag werkt ze bij een hoveniersbedrijf in Vlissingen. Ze is blij dat ze de keuze heeft gemaakt. "Dat ik zo aan de slag kan, is alleen maar mooi meegenomen. Ik ben nu een maand bezig en heb al veel geleerd."

Je wordt er af en toe goed vies van" Nicole Langezaal, hovenier in opleiding

Volgens de brancheorganisatie voor hoveniers heeft de groensector te maken met een imagoprobleem. Jongeren kiezen niet meer voor het beroep omdat ze het vies en zwaar werk vinden, dus heeft de branche de hoop gevestigd op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers zoals Nicole. "Het is inderdaad zwaar werk en je wordt er af en toe goed vies van. Maar ik vind het fijn om hard te werken en lekker buiten bezig te zijn."

Meer vrouwen in de groensector

Ook hoopt de branche dat meer vrouwen de overstap maken naar de groensector. Het is nu nog een echte mannenwereld. Daar is Nicole voorstander van: "Wij vrouwen kunnen dit werk ook. Als je een aanpakker bent en niet bang bent om je handen vies te maken dan kan iedereen dit."

Gezien het tekort aan hoveniers is de branche erg blij met zij-instromers als Nicole. De Zeeuwse hoveniers hebben daardoor momenteel te weinig mankracht om aan de vraag te kunnen voldoen.

