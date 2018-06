Deel dit artikel:











Andere bloktijden Schroebrug: soms extra lang wachten

Tot voor kort ging liepen de opening van de Schroebrug in Middelbug en de gesloten spoorbomen van de spoorwegovergang, even verderop, gelijk. Maar sinds het veranderen van de bloktijden van de brug, sta je nu soms twee keer te wachten. ChristenUnie is er niet blij mee en stelt vragen aan het college van B&W.

"Voor fietsers en automobilisten is het heel vervelend dat ze moeten wachten maar voor ambulances en brandweer is dit zorgelijk", zegt Willemien Treurniet van de ChristenUnie. "Vorige week bijvoorbeeld, eerst een politieauto, dan een ambulance die allebei moeten wachten. Dat moeten we niet willen." De ChristenUnie wil dat de gemeente Middelburg de problemen snel oplost. De mensen die staan te wachten bij de Schroebrug verbazen zich over het aanpassen van de bloktijden.