Extra controles in het buitengebied: één aanhouding bij Kapelle

Bij een integrale controle bij een autohandel in het buitengebied van Kapelle is vanmorgen de eigenaar van het perceel aangehouden. Ook zijn onder meer twee auto's, een motor, navigatiesystemen en spullen die gebruikt worden bij de hennepteelt in beslag genomen. Het is het eerste Zeeuwse resultaat in de Week van het Buitengebied.

Integrale controle in buitengebied Kapelle (foto: HV Zeeland) In Zeeland, Brabant en Limburg houden politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en de Taskforce Brabant-Zeeland deze week extra acties die gericht zijn op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Het kan dan gaan om een drugslab in een leegstaande loods of een hennepkwekerij. Maar de Week van het Buitengebied is ook gericht op preventie en bewustwording. Het gevaar van georganiseerde criminaliteit is de vermenging van onder- en bovenwereld. Deze ondermijnende criminaliteit is bijna niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, vergunningen en huisvesting.