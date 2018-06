Dit 450 jaar oude liefdesverhaal stond nog in de boekenkast van Willem van Oranje

Na de dood van Willem van Oranje raakte zijn boekencollectie in alle richtingen verspreid. Zijn exemplaar van Le Songe de Poliphile beland onder andere bij verzamelaars in Londen, New York en Parijs. In 2006 duikt het op op een veiling in Frankrijk. De Bredase verzamelaar Bay van der Bunt betaalt er 1 miljoen euro voor en dat is het volgens hem meer dan waard: "Nog nooit is er iets verkocht dat van Willem van Oranje is geweest en al helemaal niet zo'n uniek boek. Dit is een kunstwerk met een grote cultuurhistorische betekenis voor Nederland."

In de handen van de vader des vaderlands

Van der Bunt koopt het in eerste instantie om weer door te kunnen verkopen, maar besluit het toch te houden: "Pas toen ik het boek in mijn handen had besefte ik hoe bijzonder het is dat Willem van Oranje datzelfde boek vast heeft gehad, onze vader des vaderlands!"

Le Songe de Poliphile, oftewel de droom van Polihpile is een liefdesverhaal. Poliphile droomt dat hij verdwaald is in een donker woud. Onderweg dwaalt hij door prachtige tuinen en bewondert curieuze standbeelden zoals een olifant met een obelisk op zijn rug. Hij staat uitgebreid stil bij piramides en zuilen en hij ontmoet nimfen, goden en mythologische personages. De lange weg brengt hem uiteindelijk bij zijn geliefde Polia, met wie hij een bezoek brengt aan het paleis en de fontein van Venus.

Twee jaar vertaald

De 70-jarige verzamelaar liet het werk vertalen in het Nederlands om het zelf beter te kunnen begrijpen. Drie Nederlandse en drie Belgische vertalers werkten er twee jaar aan. Die vertaling wordt nu uitgegeven in een versie die qua uiterlijk veel wegheeft van het origineel. Zo is het boek opgemaakt met dezelfde letterzetting en op dezelfde grootte.

De herdruk is te koop in de boekhandels voor 99 euro. Middelburg is het startpunt van de tournee van de uitgever en daarmee de eerste plaats waar het boek gepresenteerd is.