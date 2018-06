Zaak Herman Ploegstra heropend; politie gaat uit van misdrijf

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

In oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Ploegstra. Hij kwam na een bezoek aan de sportschool in Breskens niet thuis. Zijn auto werd gevonden, met de sleutels er nog in en een aantal spullen, waaronder zijn portemonnee, er omheen. Bovendien werden er bloedspatten gevonden in de BMW. Van Herman Ploegstra ontbrak ieder spoor.

Nieuwe verhoren

De zaak wordt nu heropend. Getuigen worden opnieuw gehoord, het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met de technieken van nu en er wordt een aantal mensen gehoord die de politie nog niet eerder heeft gesproken. Verder wordt er een avond georganiseerd voor mensen uit IJzendijke en omgeving, omdat de politie vermoedt dat mensen uit het dorp informatie hebben waarmee de zaak opgelost kan worden.

Aanleiding voor het opnieuw openen van de zaak is een tip die binnenkwam, van iemand die meer zou weten over de verdwijning van Ploegstra. De tip leidde tot niets, maar daardoor werd de zaak opnieuw tegen het licht gehouden en kwamen er nieuwe aanknopingspunten naar boven.

Wij verwachten de zaak op te lossen, want als er geen kansen zijn moet je de zaak niet oppakken " Ralph Nagelkerke, teamleider Cold Cases

"Wij verwachten de zaak op te lossen, want als er geen kansen zijn moet je de zaak niet oppakken", zegt Ralph Nagelkerke, teamleider Cold Cases. Maar hij verwacht wel dat het een onderzoek van de lange adem zal worden en heeft de familie van Ploegstra daar op voorbereid. Volgens Nagelkerke zijn zij blij dat de zaak heropend wordt en hopen ze uiteraard op een goede afloop.

Verdachten of motief

Gevraagd naar eventuele verdachten of het motief zegt de politie dat daarover nog geen vermoedens zijn. "We houden alle richtingen open", aldus Nagelkerke. De politie houdt rekening met emoties en reuring die nu ontstaan in IJzendijke. "We hopen dat daardoor mensen gaan praten".

Op maandag 25 juni is de informatieavond voor inwoners van IJzendijke, in het gemeentehuis in Oostburg.

Herman Ploegstra op een foto die zijn vrouw vasthoudt (foto: Omroep Zeeland)

