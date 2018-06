Kerncentrale Borssele lag even stil na automatische afschakeling

Deel dit artikel:











De kerncentrale van Borssele heeft vorige week zichzelf automatisch afgeschakeld. Eigenaar EPZ heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gemeld dat dit is gebeurd op 10 juni bij het opstarten van de reactor na de jaarlijkse onderhoudsstop. Inmiddels is de centrale weer volop in bedrijf.

Het automatische afschakelen gebeurde nadat afwijkende meetwaarden werden geregistreerd in één van de meetsystemen, dat controleert of voldoende water wordt aangevoerd naar de stoomgenerator. EPZ onderzoekt nog hoe dat kan gebeuren en of maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Volgens de ANVS heeft EPZ na het voorval de juiste procedures gehanteerd en is de Autoriteit direct op de hoogte gebracht. De ANVS schaalt de gebeurtenis in als INES-niveau 0, dat wil zeggen: een kleine afwijking zonder consequentie voor de veiligheid.