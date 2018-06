Geld van de provincie om kinderen gezond te leren eten

gezonde maaltijd (foto: rechtenvrij)

Gedeputeerde Staten geven een subsidie aan Zilte Academie Zeeland van maximaal 160.000 en aan IVN Zeeland van maximaal 110.000. Dat moet worden besteed aan activiteiten van het programma Jong Leren Eten.

Gedeputeerde Schönknecht over project Jong Leren Eten

'Grijze schoolpleinen zullen getransformeerd worden in een groene speel- en leefomgeving' zoals de Provincie Zeeland het formuleert. De komende jaren worden moestuintjes en ander groen aangelegd op Zeeuwse schoolpleinen waardoor kinderen leren wat nodig is voor de ontwikkeling van gezonde voeding. Het is de bedoeling dat 198 scholen in Zeeland mee gaan doen aan het landelijke project.

Lekker en gezond

Een ander onderdeel van Jong Leren Eten is het Kindermenu YammYammy. Dat wordt met, voor en door kinderen ontwikkeld. Kinderen, die in Zeeland wonen of er vakantie vieren, gaan gerechten maken en eten. "Lekker, uitvoerbaar, duurzaam, gezond, seizoensgebonden en van dichtbij" zijn hierbij de sleutelbegrippen. Kinderen wordt zo geleerd om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het project start in maart volgend jaar en duurt acht jaar.