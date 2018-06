Wethouderscrisis in Kapelle, verkenner moet op zoek naar oplossing

Raadszaal Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Anderhalve week geleden klapte de kersverse coalitie van VVD, CDA en SGP na een meningsverschil over de koopzondag. Voor de SGP was VVD-steun voor het voorstel om koopzondagen in alle kernen van Kapelle toe te staan onverteerbaar. Wethouder Marco Kleppe diende daarom zijn ontslag in.

De drie partijen hebben gisteren nog bij elkaar gezeten om te kijken of de breuk nog kon worden gelijmd. Maar dat mocht niet meer baten.

Niet meer mogelijk

Tijdens de raadsvergadering vanavond was Kleppe niet aanwezig. Burgemeester Hieltjes las wel een brief van hem voor met daarin het standpunt van Kleppe en zijn SGP-partijgenoten. Volgens Kleppe was het 'niet meer mogelijk om als wethouder goed te functioneren.'

Raadsleden over de wethouderscrisis in Kapelle.

De coalitie van VVD, CDA en SGP was een voortzetting van de afgelopen periode. Ze hadden samen acht zetels, een krappe meerderheid van de vijftien zetels in de gemeenteraad van Kapelle. Zonder SGP komen VVD en CDA maar aan zes zetels. Voor een meerderheid moeten ze er een of meerdere partijen bij zoeken. Het is de bedoeling dat de verkenner uiterlijk in augustus verslag doet in een openbare raadsvergadering.

