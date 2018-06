Deel dit artikel:











Steven Smulder krijgt kans in A-selectie NEC

Voetballer Steven Smulder uit 's-Heerenhoek krijgt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een kans om zich te bewijzen in het eerste elftal van NEC Nijmegen. Smulder (20) mag van de nieuwe hoofdtrainer Jack de Gier laten zien of hij goed genoeg is voor een plaats in de selectie.

(foto: Omroep Zeeland) Smulder speelt sinds afgelopen zomer voor NEC, daarvoor kwam de middenvelder bij Feyenoord uit voor verschillende jeugdteams. In Rotterdam lukte het hem niet om de stap naar het eerste elftal te maken. Bij NEC start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 1 juli. and. Onder anderen het FC Dordrecht van trainer Gérard de Nooijer is één van de sparringspartners. Op 21 juli treffen de ploegen van Smulder en de Zeeuwse oefenmeester elkaar.