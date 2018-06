Zeeland wordt wakker: Ploegstra, verkenner en grondstoffen voor drugs

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Mysterieuze verdwijning

De politie heropent het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning in 2010 van Herman Ploegstra uit IJzendijke. Het team Cold Cases gaat uit van een misdrijf en hoopt op informatie uit het dorp om de zaak op te lossen.

Lees ook:

gemeentehuis Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Wethouderscrisis

De gemeenteraad van Kapelle gaat op zoek naar een onafhankelijke verkenner die een oplossing moet vinden voor de wethouderscrisis. Daar zijn de partijen het tijdens de raadsvergadering over eens kunnen worden. De overgebleven wethouders, Jon Herselman (VVD) en Evert Damen (CDA) blijven ondertussen gewoon aan.

Lees ook:

Chemicaliƫn gevonden in loods Middelburg (foto: HV Zeeland)

Drugs

In een loods aan de Anodeweg in Middelburg heeft de politie tientallen liters chemicaliën gevonden. Het gaat om grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Eén verdachte is aangehouden.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Huizen voor arbeidsmigranten

Er moeten meer huizen komen voor arbeidsmigranten in Zeeland. Dat vinden negen grote bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, die daarin worden gesteund door de werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland/Noord-Brabant. De bedrijven waaronder Dow Benelux, Yara, Verbrugge, Engie en De Hoop hebben hierover een brandbrief geschreven aan de provincie.

Lees ook:

Duin en zee (foto: Poul Meijers, Oost-Souburg)

Weer

Er trekken deze ochtend wolkenvelden over Zeeland, maar later krijgt de zon volop ruimte om te schijnen. Aan zee wordt het zo'n 22 graden, in delen van Zeeuws-Vlaanderen een graad of 25. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.