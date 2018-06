Deel dit artikel:











Sergio Herman bij allerbeste koks ter wereld

Het is Sergio Herman gelukt om in de top 100 van beste restaurants ter wereld te komen. Zijn restaurant The Jane staat op plaats 89.

Topkok Sergio Herman in zijn restaurant The Jane (foto: ANP) Naast Sergio Herman staat er nog een Zeeuw op de lijst van beste restaurants. Richard Ekkebus uit Vlissingen staat met zijn restaurant Amber in Hong Kong op de 56e plaats. Vergeleken met eerdere jaren is Amber wel gezakt op de prestigieuze lijst. Vorig jaar bezette Ekkebus met zijn restaurant nog de 24e plaats, het jaar daarvoor 20. Het restaurant van Ekkebus hoort al 13 jaar bij de beste restaurants ter wereld. De chefkok belandde eerdere jaren wel altijd in de top 50. Ieder jaar stelt William Reed Business Media een top 50 op van beste restaurants ter wereld. Op de website van het magazine staan dit jaar ook de vijftig restaurants die de top 50 net niet gehaald hebben. De lijst wordt aangevoerd door een restaurant uit Italië.