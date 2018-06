225 meter lang schip uur vast op Westerschelde bij Ritthem

Rond 8.30 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. Sleepboten hebben het schip bij de tweede poging, rond 9.45 uur, losgetrokken.

Het schip dat was vastgelopen is de Harrow, een bulkschip met ijzererts aan boord. Het schip vaart onder de vlag van de Marshalleilanden en was onderweg naar Terneuzen. Volgens Rijkswaterstaat lag het schip niet in de weg voor andere schepen.