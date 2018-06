Naast Terneuzen wil nu ook Vlissingen van de tunneltol af

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

In de lobby voor een tolvrije tunnel stelt Terneuzen dat de tol slecht is voor de economie en de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen. Vlissingen vindt dat de strijd breder moet worden gevoerd en een meer regionale insteek moet krijgen.

Niet alleen voor Zeeuws-Vlaanderen

De tunnel is er volgens Vlissingen niet alleen voor de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen. Vlissingen vindt dat de lobby moet gaan over de bereikbaarheid van allebei de kanten van de Westerschelde. Zeker nu de havens van Vlissingen en Terneuzen zijn gefuseerd met de haven van Gent is de Westerscheldetunnel ook van groot belang voor de samenwerking tussen de havens, zegt Vlissingen.

De gemeente Terneuzen liet eerder een onderzoek uitvoeren door het ZB Planbureau en de TU Delft naar de financiële gevolgen van de tunneltol. De conclusie van de onderzoekers was dat door het afschaffen van de tolheffing het tunnelverkeer met 25 tot 30 procent zou toenemen en dat de Zeeuwse economie zich daardoor beter zou ontwikkelen.

Nieuwe cijfers

Ook in Provinciale Staten lijkt de steun voor het tolvrij maken van de tunnel toe te nemen. Nu de provincie na magere jaren weer wat meer geld te makken heeft, klinkt de roep om het afschaffen van de tunneltol steeds luider. Gedeputeerde Harry van der Maas komt in november met nieuwe cijfers over de tolheffing.

