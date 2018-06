Vlissingen houdt 15,6 miljoen euro over, maar is nog lang niet boven jan

(foto: Omroep Zeeland)

Enigszins beschroomd maakte wethouder John de Jonge van Financiën vanmorgen bekend dat Vlissingen vorig jaar met een enorm positief saldo heeft afgesloten. "Dat verdient enige nuancering", haastte hij zich erbij te vermelden. "Want het gaat vooral om boekhoudkundige meevallers."

Zo kwam er 5,6 miljoen vrij voor frictiekosten die zijn gemaakt tijdens een reorganisatie. Verder kon Vlissingen 9,1 miljoen euro bijschrijven vanwege een meevaller op de grondexploitatie. De rest van het overschot komt door een uitkering van 1,4 miljoen euro die Vlissingen kreeg omdat het een artikel 12-gemeente is en onder toezicht staat van het Rijk.

Schuld van meer dan 200 miljoen

Vlissingen kwam onder toezicht te staan omdat de schuld van de gemeente was opgelopen tot boven de 250 miljoen euro. Inmiddels is die weer gedaald tot 209 miljoen euro. "Nog steeds veel te hoog", zegt wethouder De Jonge. "Een gezonde schuldenlast voor een stad als Vlissingen is zo'n 85 miljoen euro."

Daarbij komt dat de algemene reserve van Vlissingen meer dan 143 miljoen euro negatief is. De verwachting is dat Vlissingen tot 2029 onder toezicht van het Rijk blijft en dan moet die algemene reserve weer op een gezond niveau van plus twee miljoen staan."