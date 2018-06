De zaak Herman Ploegstra; dit is wat we tot nu toe weten

Sandra Ploegstra, echtgenote van Herman Ploegstra, toont foto van haar vermiste man (foto: Omroep Zeeland)

De 35-jarige kraanmachinist verdween in 2010. Hij liet een vrouw en dochter achter. De amicale en sportieve import-Zeeuw was vaak te vinden in sportschool of in de kazerne van de vrijwillige brandweer in IJzendijke. Zijn familie worstelt nu al bijna acht jaar met de vraag wat er die avond met hem is gebeurd.

Rechtstreeks naar huis

Zeker is dat zijn vrouw Sandra op de avond van zijn vermissing op hem zat te wachten. Het was 23.00 uur op de avond van 26 oktober 2010. Herman was gaan sporten in Breskens, daarna zou hij nog even bij de brandweerkazerne de vuilcontainer buiten zetten en daarna zou hij rechtstreeks naar huis komen.

Hij had al lang thuis moeten zijn. Sandra vertrouwde het niet en belde twee van zijn vrienden. Die reden apart van elkaar langs de route die Herman afgelegd moet hebben vanaf de sportschool.

Haastig aan de kant gezet

Ze kwamen onderweg zijn auto tegen, die op het oog haastig aan de kant van de weg was gezet. Naast de auto vonden ze Hermans brandweerpieper en zijn portemonnee. De twee vonden dit verdacht en belden de politie, die meteen een onderzoek heeft ingesteld.

Agenten vonden de autosleutels nog in het contact van de auto. De automatische versnelling van de auto stond nog op de 'D' van 'Drive', wat erop wijst dat Herman gehaast de auto heeft verlaten.

Minuscule bloedspetters

Het dashboardkastje stond open en naast de sporttas op de bijrijdersstoel vonden ze daar ook een busje traangas. Later werden bij forensisch onderzoek in de auto minuscule bloedspetters gevonden.

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels is de politie ervan overtuigd dat bij Hermans verdwijning sprake is van een misdrijf. De andere scenario's; een vrijwillige verdwijning, een ongeluk of zelfmoord, zijn niet meer aan de orde.

Vrijwillige verdwijning

In eerste instantie werd er nog wel serieus rekening gehouden met de mogelijkheid van een vrijwillige verdwijning. Want naast de sportschool en de brandweer hield er nog een andere hobby op na: hij was ontrouw in zijn huwelijk en stond bekend als rokkenjager.

Zijn meest recente verovering was een kapster uit Terneuzen, zij was de vrouw van een van Hermans collega's. Ze hadden elkaar leren kennen bij een bedrijfsuitje. Herman had een tweede telefoon gekocht, waarmee in het geheim contact met haar onderhield. Zij was minder zorgvuldig en haar echtgenoot vond hun onderlinge berichten op haar telefoon.

Meerdere malen bedreigd

De bedrogen echtgenoot heeft Herman meerdere malen bedreigd, dat geeft hij ook toe aan de politie, maar hij valt al snel af als verdachte. Hij heeft namelijk een alibi voor de avond van Hermans verdwijning.

De broers van Herman, zijn vrouw en zijn dochter geloven niet dat hij vrijwillig is weggegaan. Ze vinden het waarschijnlijker dat Herman op de een of andere manier betrokken was bij louche zaakjes. Hij zou te veel hebben geweten en daarom uit de weg zijn geruimd.

Kogel onder zijn ruitenwisser

Volgens zijn broers had hij hen voor zijn verdwijning verteld dat hij werd bedreigd. Zo vond hij een kogel onder zijn ruitenwisser, werden zijn banden lekgestoken, werd hij naar eigen zeggen achtervolgd en kreeg hij 's nachts dreigende telefoontjes.

Nu het cold case team van de politie de zaak opnieuw heeft geopend en het team uitgaat van een misdrijf, lijken Hermans familieleden gelijk te krijgen.

Nieuwe aanknopingspunten

De aanleiding voor het heropenen van deze zaak is een anonieme tip, van iemand die meer zou weten over de verdwijning van Ploegstra. De tip leidde tot niets, maar daardoor werd de zaak opnieuw tegen het licht gehouden en kwamen er nieuwe aanknopingspunten naar boven.

De zaak wordt nu heropend. Getuigen worden opnieuw gehoord, het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met de technieken van nu en er wordt een aantal mensen gehoord die de politie nog niet eerder heeft gesproken. De politie heeft er goede hoop op dat deze zaak na al die jaren alsnog kan worden opgelost.

Informatieavond

Verder wordt maandag een informatieavond gehouden voor mensen uit IJzendijke en omgeving, omdat de politie vermoedt dat mensen uit het dorp informatie hebben waarmee de zaak opgelost kan worden. Die avond wordt gehouden in het gemeentehuis in Oostburg.