Veerverbinding Anna Jacobapolder-Zijpe terug, voor één dag

Dit schip maakt op 7 juli de oversteek van Anna Jacobapolder naar Zijpe en terug (foto: Omroep Zeeland)

Het schip dat tussen Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland gaat varen, is de stoomsleper Dockyard III. Die boot voer altijd in de Rotterdamse haven en is in april vorig jaar verkocht. De boot wordt in de haven van Bruinisse gerestaureerd. Op zaterdag 7 juli -het is dan dertig jaar geleden dat de veerdienst werd afgeschaft- vaart de Dockyard III twee keer op en neer tussen Zijpe en Anna Jacobapolder. Passagiers die in Zijpe opstappen worden aan de overkant met een oude RTM-bus opgewacht en weer teruggebracht. Voor de overtocht is een kaartje nodig. Een retourtje kopen kan op de website van Dockyard III.

Mogelijk vaker met de boot naar de overkant

Vooralsnog wordt de overtocht alleen op zaterdag 7 juli nog eens gemaakt. Bij overweldigend succes wordt gekeken of de overtocht vaker gemaakt kan worden, bijvoorbeeld wekelijks.

Benieuwd hoe de overtocht er dertig jaar geleden uitzag? Dat zie je in dit filmpje vlak voordat de veerdienst voorgoed uit de vaart werd genomen.

Lees ook: