Zuid-Beveland als zwembadenparadijs! Of toch niet?

Volgens wethouder Jon Hersleman staat Kapelle bekend om de rijkdom aan voorzieningen: "Dat maakt het aantrekkelijk om hier te komen wonen". En bij goede voorzieningen hoort een modern zwembad, vindt hij. Het huidige sportcentrum met zwembad staat er al 40 jaar en is volgens Herselman zwaar gedateerd.

De gemeente trekt 13 miljoen euro uit voor een nieuw sportcentrum met een nieuw zwembad. Het is de grootste investering in de geschiedenis van Kapelle. "We willen een bad met vijf of zes banen", zegt Herselman. "En er moet een doelgroepenbad komen. Hoe het er precies gaat uitzien is afhankelijk van wat er voor 13 miljoen euro mogelijk is.

Wethouder Jon Herselman springt in het diepe (foto: Omroep Zeeland)

Zwembaden in de buurt kijken met argusogen naar wat Kapelle van plan is. Nog geen negen kilometer verderop - een kwartiertje rijden met de auto en een half uur fietsen - staat het Omnium in Goes. Daar volgen ze de ontwikkelingen bij de buren op de voet.

Directeur Bart van den Heuvel waarschuwt ervoor om dingen dubbel te doen: "Je moet goed kijken of er geen doelgroepen zijn die heel specifieke voorzieningen nodig hebben. Als wij die in Goes al hebben, dan moet je ze in Kapelle niet nog eens gaan bouwen." Het gaat Van Den Heuvel niet om zwemles, daarvoor is de markt op de Bevelanden groot genoeg. Maar dat geldt niet voor alles.

Theaters en zwembaden lijken veel op elkaar. Het zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen die je voor een lange tijd bouwt en die veel geld kosten. Daarvan denk ik dat je ze niet in elke gemeente moet bouwen." Bart van den Heuvel, zwembaddirecteur Goes

Van den Heuvel vindt de zwembaddiscussie op de Bevelanden lijken op de discussie over het theateraanbod in Zeeland: "Theaters en zwembaden lijken veel op elkaar. Het zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen die je voor een lange tijd bouwt en die veel geld kosten. Daarvan denk ik dat je ze niet in elke gemeente moet bouwen."

Het zou toch van de vreemden zijn als wij zeggen dat we niet gaan investeren en mensen naar Goes doorverwijzen? Met het risico dat ze daar ook nog gaan wonen!" Jon Herselman, wethouder Kapelle

Die opmerking van zwembaddirecteur Van den Heuvel schiet bij wethouder Herselman verkeerd: "Het zou toch van de vreemden zijn als we zeggen dat wij niet gaan investeren maar mensen naar Goes doorverwijzen? Met het risico dat ze daar ook nog gaan wonen. Dat is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente Kapelle geen optie."

Kapelle heeft nog een buurman met een groot zwembad. Den Inkel in Kruiningen heeft een buiten- en een binnenbad en heeft ruimte voor tweeduizend bezoekers. Maar in Kruiningen maken ze zich geen zorgen over de plannen van Kapelle. Manager Nelie Wilcox: "Ja, we zitten dicht bij elkaar en nee, we moeten elkaar niet beconcurreren. Maar wij zijn een heel ander zwembad dan die in Goes en Kapelle. Ik geloof niet dat wij ons zorgen hoeven te maken."

Spetterende middag in het zwembad van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Ook in het zwembad van Kruiningen staan investeringen op stapel. Zo is er geld uitgetrokken om het binnenbad te renoveren en het complex energiezuiniger te maken. Toch kijken ze in Kruiningen wel met jaloerse ogen naar Kapelle. Daar is wél geld voor een nieuw zwembad en dat hadden ze in Kruiningen ook wel gewild, zegt Wilcox: "We hadden ook graag een nieuw binnenbad willen hebben. Maar helaas."

Jaloezie

De Kapelse wethouder Jon Herselman begrijpt dat er jaloezie is: "Maar het aanbod is echt verschillend. Wij hebben straks geen buitenbad meer. Dus ik denk niet dat het concurrerend is wat wij aan het doen zijn." Het is de bedoeling dat de bouw van het nieuwe zwembad in Kapelle in het najaar van 2019 begint. Twee jaar later opent het nieuwe complex dan zijn deuren.