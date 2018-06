Politie én inwoners: Oplossing verdwijning Ploegstra ligt in IJzendijke

Bij de politie zijn sinds de heropening van de zaak al een stuk of tien nieuwe tips binnengekomen. Volgens de politie zitten daar zeker ook bruikbare tips tussen en het onderzoeksteam gaat nu met die tips aan de slag.

Eerste verhoren al afgenomen

De eerste verhoren werden vandaag al afgenomen in het politiebureau in Terneuzen. Dat is de plek van waaruit het team Cold Cases werkt aan deze zaak. Alle getuigen van toen worden nu opnieuw gehoord. Ook worden er nieuwe getuigen ondervraagd. Verder zal het forensisch bewijs opnieuw onderzocht worden met de technieken van nu. Want we zijn inmiddels bijna 8 jaar verder.

Teamleider Ralph Nagelkerke van het cold cases team van de politie hoopt met de verhoren en alle media-aandacht eromheen zoveel mogelijk reuring te veroorzaken. "We kopen dat het hierdoor steeds lastiger gaat worden voor mensen die meer weten om anoniem te blijven."

Blij dat de zaak is heropend

Intussen zijn ook de inwoners van IJzendijke ervan overtuigd dat er dorpsgenoten zijn die meer weten. Alle IJzendijkenaren die we spreken zijn bovendien blij dat de zaak is heropend. Zoals een inwoonster, die de vrouw en dochter van Herman persoonlijk kent. "Het zit toch altijd in je achterhoofd, van: wat is er gebeurd? Hoe wordt dat ooit nog opgelost? Krijgen zij ooit rust?"

Ze is ervan overtuigd dat er door de heropening van de zaak een oplossing komt voor de mysterieuze verdwijning van Herman. "Toen ik destijds de documentaire zag van Peter R. de Vries toen dacht ik: die man heeft nog wat losse eindjes laten zitten, dus daar moet nog iets uitkomen. Ik denk dat hier nog wel wat te vinden is."

Overtuigd dat plaatsgenoten meer weten

Een andere inwoonster is er ook van overtuigd dat er plaatsgenoten zijn die meer weten. "Dat denk ik wel. Maar of ze daarmee ook daadwerkelijk naar buiten komen, dat betwijfel ik."

Ook een oudere man, die niet voor de camera wilde reageren, liet doorschemeren dat er nog antwoorden te vinden zijn in het dorp, maar daar wilde hij het bij laten. Eén ding lijkt duidelijk: IJzendijke is nog niet klaar met de zaak Ploegstra.

Sandra Ploegstra, echtgenote van Herman Ploegstra, toont foto van haar vermiste man (foto: Omroep Zeeland)

In oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Ploegstra. Hij kwam na een bezoek aan de sportschool in Breskens niet thuis. Zijn auto werd gevonden, met de sleutels er nog in en een aantal spullen, waaronder zijn portemonnee, er omheen. Bovendien werden er bloedspatten gevonden in de BMW. Van Herman Ploegstra ontbrak ieder spoor.

Nieuwe aanknopingspunten

Inmiddels gaat de politie uit van een misdrijf. De zaak is heropend. Aanleiding voor het opnieuw openen van de zaak is een tip die binnenkwam, van iemand die meer zou weten over de verdwijning van Ploegstra. De tip leidde tot niets, maar daardoor werd de zaak opnieuw tegen het licht gehouden en kwamen er nieuwe aanknopingspunten naar boven.

Getuigen worden opnieuw gehoord, het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met de technieken van nu en er wordt een aantal mensen gehoord die de politie nog niet eerder heeft gesproken.

Informatieavond

Komende maandag wordt er een informatieavond gehouden voor mensen uit IJzendijke en omgeving. De politie hoopt dat mensen uit het dorp naar voren komen met informatie over de zaak. Die avond wordt gehouden in het gemeentehuis in Oostburg.

