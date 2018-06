Dak tankstation ingestort door ouderdom, vocht en te zwakke lijm

Total wil eerst onderzoeken hoe het kon instorten en dan pas de ravage opruimen (foto: Omroep Zeeland)

De luifel van het tankstation stond daar al toen Total het vijftien jaar geleden overnam. De tankstationketen heeft destijds niets aan de constructie veranderd. Wel is het bouwwerk sindsdien regelmatig gecontroleerd.

Lijm

Naast het vocht en de ouderdom heeft ook een lijmlaag het begeven. Yvonne Hoddenbach van Total legt uit: "De lijmverbinding had niet de te verwachte sterkte."

Als gevolg van dit onderzoek krijgen drie tankstations van de keten een nieuw stalen dak om instorten daar te voorkomen. Die stations staan in Dordrecht, Nieuwe Pekela en Meppel. "Die tankstations zijn na het instorten van Selnisse meteen preventief ondersteund", aldus Hoddenbach. Tankstation Selnisse krijgt in het najaar een nieuw dak.

Geen gewonden

De luifel van het tankstation stortte in de nacht van 3 april rond 02.00 uur in, bovenop de pompen waar mensen normaal gesproken staan te tanken. Hoewel de winkel van het tankstation dicht was, waren de pompen nog in bedrijf met behulp van de nachtautomaat. Er stond niemand te tanken toen de luifel naar beneden kwam.

