Deel dit artikel:











Lelijkste gebouw van Goes tegen de vlakte

Het gebouw van de voormalige GAK in Goes wordt gesloopt. Op de plek aan Van de Spiegelstraat worden 35 zogenoemde comfortwoningen gebouwd. Die woningen zijn bedoeld voor 50-plussers. In de naastgelegen voormalige muziekschool worden vijf woningen gebouwd en een huiskamer die ook als brasserie moet gaan dienen.

Ook het KPN-gebouw, dat weer naast de muziekschool staat, wordt deels verbouwd. Daarin komen 45 woningen. Alle te bouwen woningen zijn volgens ontwikkelaar Carédo Comfortwonen duurzaam en luxe, met aandacht voor hernieuwbare energie en geavanceerde zorgoplossingen. De woonvorm zou geschikt zijn voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar wel zorg nodig hebben. Lelijkste gebouw Het gebouw van de voormalige GAK is niet bij iedereen geliefd. Zo is het volgens sommigen het lelijkste gebouw van Goes.