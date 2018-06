Omgekomen duikers raakten weg kwijt in scheepswrak; 'Gidslijn had kunnen helpen'

De eerste duiker werd op zondag gevonden, de tweede een dag later. (foto: HV Zeeland)

De duikers zwommen vermoedelijk achter elkaar door het scheepswrak en raakten al snel de weg kwijt. De oorzaak van dit oriëntatieverlies was mogelijk te wijten aan het slechte onderwaterzicht en troebel water in het wrak. De politie heeft geen technische gebreken geconstateerd aan de duikapparatuur.

Gidslijn

Uit het onderzoek is wel gebleken dat de duikers geen gidslijn bij zich hadden. Zo'n lijn bestaat uit een rol met daarop tientallen meters touw. De duiker bevestigt de lijn ergens buiten de ingang van het wrak en duikt vervolgens het wrak in. Op het moment dat een duiker dan gedesoriënteerd raakt, kan hij aan de hand van de gidslijn terug naar het begin. Volgens de politie had zo'n dergelijke lijn de twee duikers kunnen helpen.

De twee mannen waren volgens de politie wel 'geoefende' duikers. Ze hadden verschillende opleidingen gevolgd, waaronder die tot wrakduiker. Ook waren zij opgeleid tot duikinstructeur.

Le Serpent

Allebei de duikers werden daags na hun vermissing aangetroffen in het 60 meter lange wrak Le Serpent. Dat wrak werd in 2011 speciaal voor sportduikers afgezonken. Bij het laten zinken zat er echter te veel lucht in het wrak waardoor het zijn eigen weg zocht en dieper kwam te liggen dan de bedoeling was. Het wrak is daarom alleen toegankelijk voor ervaren duikers.

