Dit is waarom Kapelle een list moet verzinnen voor het nieuwe zwembad

Wethouder Jon Herselman klimt op duiktoren Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het huidige buitenbad in Kapelle gaat in het najaar van 2019 dicht. Op die plek wordt dan het nieuwe binnenbad gebouwd dat twee jaar later klaar moet zijn. Als Kapelle tenminste een bouwer vindt voor dat zwembad.

Een stuk lastiger

Dat is een stuk lastiger geworden dan een paar jaar geleden, zegt wethouder Jon Herselman: "De bouwprijzen zijn behoorlijk gestegen. Dat komt omdat materialen duurder zijn geworden, net als het uurloon van bouwvakkers."

De praktijk is dat je al blij moet zijn als er twee of drie inschrijven" Jon Herselman, wethouder Kapelle

Kapelle heeft 13 miljoen euro uitgetrokken om een nieuw sportcentrum te bouwen met een doelgroepenbad en een vijf- of zesbaansbad. "Dat moet lukken met dat geld", zegt Herselman.

Niet meer dan tien

Maar het aantal marktpartijen is volgens Herselman minimaal. Er zijn er echt niet meer dan tien in heel Nederland die dit kunnen doen. En dan is het nog maar de vraag of ze alle tien belangstelling hebben. "De praktijk is dat je al blij moet zijn als er twee of drie inschrijven."

Wethouder Jon Herselman op de duikplank in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Er is dus weinig concurrentie en dat is niet gunstig voor de prijs die je moet betalen voor een zwembad. Dat betekent dat je als opdrachtgever de bouwers moet verleiden. Kapelle voert momenteel gesprekken met aannemers om erachter te komen wat er nodig is om ze voor Kapelle te laten kiezen.

De invulling laten we over aan de bouwers die samen met de gebruikers het beste ontwerp kunnen maken." Jon Herselman, wethouder Kapelle

Herselman: "Heel veel gemeenten doen het nog op een ouderwetse manier. Zij denken dat zij de wijsheid in pacht hebben, maken een ontwerp en daar kunnen aannemers dan op inschrijven."

Beste zwembad voor dit geld

Kapelle wil dat anders doen. "Wij maken een raamwerk van wat we willen. De invulling laten we over aan de bouwers die samen met de gebruikers het beste ontwerp kunnen maken. Ik denk dat we op die manier kunnen zorgen dat we het beste zwembad krijgen voor het geld dat we beschikbaar hebben."

Wethouder Jon Herselman doet mee aan een les aquafit (foto: Omroep Zeeland)

