Satudarah blijft gemeente bezighouden, besluit over motorrit laat op zich wachten

Voor 2013 vertrok de Rit voor de Molukken vanaf de markt in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De advocaat van de motorclub noemde de rit gisteren al een interessante testcase. De gemeente zou vandaag een besluit nemen over of en op welke manier de rit door mag gaan, maar laat weten er nog niet uit te zijn.

Nog meer overleggen

Reden van de vertraging zijn de verschillende overleggen die de gemeente wil voeren. Zo was er vandaag een gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie en er staan nog afspraken met de organisatie van de motorrit en andere gemeenten op de planning. "We willen de juiste weg bewandelen", vertelt een woordvoerder.

De gemeente Middelburg en motorclub Satudarah hebben al langer een slechte relatie. In 2013 deed burgemeester Harald Bergmann uitspraken waarin hij leden van de motorclub beschuldigde van 'normoverschrijdend en crimineel gedrag.' Satudarah klaagde de burgemeester vervolgens aan voor smaad, maar het Openbaar Ministerie oordeelde dat zijn uitspraken niet strafbaar waren.

Sinds afgelopen maandag is motorclub Satudarah verboden omdat de vereniging zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. "Eigenlijk wordt binnen Satudarah alleen het misbruik van kinderen afgekeurd, verder maken de leden van criminaliteit geen probleem", verklaarde de rechter volgens de NOS. In de praktijk betekent het verbod onder meer dat het logo van Satudarah verboden is en dat de leden niet langer samen mogen komen in clubhuizen.

Het gaat om de Rit voor de Molukken, een motorrit voor het goede doel waar traditiegetrouw ook leden van Satudarah aan meedoen. Met de motorrit en de daarbij horende optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de Molukken.

