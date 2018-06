Wietkwekerij in IJzendijke zat verstopt achter een schilderij

Ruiming wietkwekerij, archief (foto: HV Zeeland)

Het schilderij in de woning aan de Mollekotweg verborg namelijk een luik dat naar de kweekruimte leidde. In die ruimte hebben agenten veertig wietplanten gevonden. De bewoner is aangehouden.

700 geoogste topjes

Naast de wietplanten vonden de agenten ook 700 geoogste topjes van wietplanten. En ook stonden er buiten nog eens vijf wietplanten in de tuin.

En daar hield het nog niet op, want de agenten vonden ook vijf xtc-pillen, een flinke hoeveelheid contant geld en twee valse kentekenplaten. Die zijn in beslag genomen, net als de wiet, wietplanten en kweekapparatuur. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.