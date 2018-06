Tweedejaars nemen afscheid van Vrije School met eindmusical

Vera van de Putte heeft de tweede klas van de havo afgerond en vindt het jammer dat er geen derde leerjaar is. "We wisten het wel toen we aan de opleiding begonnen en hoopten eigenlijk dat er wel een derde jaar kwam, maar helaas." Ze gaat door naar havo-3 op de CSW, en niet naar de Vrije School in Breda. "Dat vindt mijn moeder te ver, en ik eigenlijk ook wel."

Coördinator Ilona Vervloet benadrukt dat het nog steeds het streven is een derde klas op te zetten, maar dat vergt meer voorbereiding dan verwacht. "Toen we begonnen met de Vrije School, twee jaar geleden, wist iedereen dat het voor een periode van twee jaar zou zijn. Al na een jaar hadden we het idee om verder te gaan, maar om dat te realiseren kost tijd." Geprobeerd wordt om volgend jaar een derde leerjaar klaar te hebben.

In de onderbouw van de Vrije School zitten leerlingen van mavo-, havo- en vwo-niveau. In het tweede jaar zitten nu twintig leerlingen op de school. De docenten geven op alle drie de niveaus tegelijk les.

Samen reizen

Een deel van de tweedeklassers stroomt door binnen CSW of een andere reguliere school. Andere leerlingen proberen een pool te vormen of via andere constructies samen te reizen naar Vrije Scholen buiten Zeeland. De dichtstbijzijnde bevindt zich in Breda.

Schot in de roos

De oprichting van een afdeling Vrije School bij CSW Bestevaêr was twee jaar geleden een schot in de roos. Landelijk groeien dat soort scholen met zo'n 8 procent per jaar. De afdeling is de enige die in Zeeland voortgezet Vrijeschoolonderwijs aanbiedt. Sinds de oprichting in 2016 zijn drie ervaren Vrije Schooldocenten aangetrokken. Inmiddels vormen zij onderdeel van het CSW-docententeam, dat ook in de Vrije School klassen lesgeeft.

Komend schooljaar begint een nieuwe eerste klas met 26 leerlingen uit heel Zeeland.