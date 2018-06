Kunstenaars in de dop krijgen gastles van Ineke Otte

Otte staat deze maand centraal bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg met haar expositie 'Natuurlijk'. Daarin zijn onder meer sieraden, sjaals en glasobjecten van haar te zien. Ook geeft ze workshops.

In haar werken worden Zeeland en de natuur als inspiratiebronnen gebruikt. Een van de leerlingen vond dat 'geweldig' en deed misschien zelf wat inspiratie op: "Zelf knutsel ik ook heel vaak en ik schilder ook stenen en dat vind ik echt geweldig."

Modeshow

Het werk van Otte was onder meer te zien tijdens de Salone del Mobile in Milaan, en Art Palm Beach in Florida (USA). En in de museumwinkel van het prestigieuze MOMA, Museum of Modern Art, in San Fransisco. Beroemdheden als Jean Paul Gaultier, Paola Navone en Koningin Maxima dragen haar sieraden.

De expositie werd zaterdag 9 juni geopend met een modeshow geleid door Marijke Helwege. De kunstwerken van Otte zijn nog te zien tot en met 30 juni in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg

Lees ook: