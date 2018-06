'Proef met staatswiet moet in aanzienlijk meer gemeenten'

(foto: Politie Oosterscheldebekken)

In het regeerakkoord is afgesproken de proef in zes tot tien (middel)grote gemeenten te houden, maar de commissie denkt dat dat te weinig is voor "een voldoende representatief onderzoek en een methodologisch verantwoorde analyse".

In het huidige beleid is het zo dat coffeeshops nu wel wiet mogen verkopen, maar de inkoop en het telen ervan is illegaal. Het reguleren van de wietteelt moet ertoe leiden dat illegale teelt uiteindelijk verdwijnt.

Terneuzen wil wel

Verschillende gemeentes zijn enthousiast over het plan over de gereguleerde wietteelt en willen deelnemen. Zo ook Terneuzen, ondanks dat het geen (middel)grote gemeente is. GroenLinks pleitte ervoor dat Goes en Middelburg zich zouden moeten aanmelden. Welke gemeenten uitgekozen worden voor het experiment, wordt later dit jaar bekendgemaakt.

