Vijfduizend kilometer in de bus en dan degraderen

Voor elf uitwedstrijden zat de ploeg van trainer Eric Vanhijfte in totaal 5378 kilometer in de bus. Veel meer dan Hoek (4830 km), GOES (4250 km) en VC Vlissingen (4793 km).

Uitwedstrijden spelen met IJzendijke betekent dat de speelsters de hele dag op pad zijn: vroeg vertrekken en laat thuis. Je moet er dus wat voor over hebben om op hoog niveau te spelen. IJzendijke speelt in de Hoofdklasse en is daarmee het hoogst spelende Zeeuwse vrouwenteam.

Dat IJzendijke zoveel moet reizen maakt speelster Dafne van Waterschoot niet uit. "Het wordt gezellig gemaakt in de bus en om niveau te blijven voetballen is het reizen nodig. Het is prima, het is gezellig", aldus Van Waterschoot, ondanks de degradatie uit de Hoofdklasse.

De verste uitwedstrijd van het vrouwenteam van IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Afstanden IJzendijke (enkele reis)

tegenstander plaats kilometers Heerenveen Heerenveen 322 Be Quick'28 Zwolle 278 VIOD Driezum 369 RVVH Ridderkerk 146 SteDoCo Hoornaar 162 Ter Leede 2 Sassenheim 193 Rijnvogels Katwijk 192 Reiger Boys Heerhugowaard 252 Klarenbeek Klarenbeek 262 Odysseus'91 Utrecht 192 Heerenveense Boys Heerenveen 321

Tot overmaat van ramp eindigde IJzendijke op de laatste plaats en degradeerde de ploeg van coach Vanhijfte. Ook in de 1e klasse zal IJzendijke veel in de bus zitten. "Ook dan moeten we naar Groningen en Friesland."