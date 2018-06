Deze drie Zeeuwse cold cases houden de politie bezig

Cold cases in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vrouw zonder identiteit

De oudste Zeeuwse cold case stamt uit 1994. Op 16 juli zag een voorbijganger, die bij camping De Zwinhoeve in Retranchement aan het wandelen was, lichaamsdelen in een sloot. Een dag later werden er een eindje verderop nog enkele lichaamsdelen gevonden. Dat het om een vrouw ging was al snel duidelijk, maar haar identiteit is na 24 jaar nog steeds niet vastgesteld.

Daar komt wellicht binnenkort verandering in. Vorig jaar werd haar lichaam opgegraven. Met de DNA-technieken van nu hopen onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut haar identiteit terug te kunnen geven. Wordt vervolgd.

Zwarte John

Een andere cold case werd eind vorig jaar heropend nadat de politie nieuwe informatie had binnengekregen. John Wijngaarde, ook wel bekend als 'Zwarte John' werd op 16 mei 2003 levenloos in een loods aan de Stationsweg in Terneuzen aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat hij enkele weken eerder om het leven was gebracht. Er werden meerdere mensen opgepakt, maar niemand werd veroordeeld.

John Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen (foto: Politie)

De 56-jarige Wijngaarde werd in Suriname geboren en verbleef voor zijn dood al jaren in Terneuzen. Hij hield zich vooral op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen. In 2003 loofde de hoofdofficier van justitie een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip. Deze beloning staat nog steeds.

Wanneer is een opgeloste zaak een cold case? Een cold case is een onopgeloste moord of doodslag óf een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar staat. Een zaak wordt pas een cold case wanneer het als zodanig is aangemerkt door een lid van de korpsleiding en de rechercheofficier.

Herman Ploegstra

De laatste en jongste Zeeuwse cold case werd gisteren heropend. Toen Herman Ploegstra op 26 oktober 2010 om elf uur 's avonds nog niet thuis was, belde zijn vrouw Sandra ongerust twee van zijn vrienden. Die vonden tijdens een zoektocht zijn auto, portemonnee, brandweerpieper en sleutels. Van de IJzendijkenaar zelf ontbrak ieder spoor. In zijn BMW werden bloedspatten gevonden.

In eerste instantie werd er rekening gehouden met de mogelijkheid van een vrijwillige verdwijning, maar dat is nu niet meer aan de orde. Een binnengekregen tip leidde tot nieuwe aanknopingspunten, waarna de zaak is heropend. De politie heeft sinds gisteren tien tips over de verdwijning binnengekregen.

