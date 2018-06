Zeeland wordt wakker: debat marinierskazerne, Zeeuwse cold cases, en onenigheid Veerse raad

Mariniers in geweer tegen nieuwe kazerne Vlissingen (foto: ANP)

Debat verhuizing marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie debatteert vanmiddag met Tweede Kamerleden over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Vorige week al liet Visser schriftelijk weten dat die voorgenomen verhuizing niet zomaar kan worden teruggedraaid. Dit tot ongenoegen van GroenLinks in de Kamer.

Cold cases in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse cold cases

De politie heropende woensdag de zaak rondom de mysterieuze verdwijning van Herman Ploegstra in IJzendijke. Het coldcaseteam heeft nieuwe informatie over de zaak uit 2010. Naast de verdwenen IJzendijkenaar zijn er in Zeeland nog twee cold cases: een onbekende vrouw die in 1994 in een sloot werd gevonden en de moord op 'Zwarte John' in Terneuzen.

Lees ook:

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Installatie nieuwe wethouders

De extra raadsvergadering in de gemeente Veere, uitgeschreven om twee van de drie nieuwe wethouders te installeren, is woensdagavond bepaald geen feestelijke bijeenkomst geworden. Al meteen bij aanvang noemde GroenLinks/PvdA de extra vergadering onrechtmatig. "Te laat aangekondigd, flagrante schending eigen regels."

Lees ook:

Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar het telen en het inkopen ervan is illegaal. (foto: Foto Piroschka van de Wouw/ANP)

Gereguleerde wietteelt

Meer gemeenten zouden deel moeten kunnen nemen aan het experiment om 'staatswiet' te verkopen. Dat adviseert een commissie die de afgelopen tijd in opdracht van het kabinet onderzocht hoe het experiment eruit moet komen te zien. De gemeente Terneuzen liet eerder weten mee te willen doen aan het experiment, ondanks dat de gemeente geen (middel)grote gemeente is.

Lees ook:

Foto gemaakt tijdens de zonsondergang bij het Goese Meer. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

Op de langste dag van het jaar wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag is er kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat wel een sterke wind uit het noordwesten. Met een maximumtemperatuur van 16 graden is het fris.