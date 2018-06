Motorrit Middelburg mag doorgaan, Satudarah-leden mogen niet herkenbaar zijn

Leden van motorclubs Yellow Snakes en Satudarah Maluka bij een begraafplaats in Roermond (archieffoto). (foto: ANP Foto)

Er was de afgelopen dagen veel te doen over de motorrit, omdat er traditiegetrouw ook veel leden van de sinds afgelopen maandag verboden motorclub Satudarah aan meedoen. Daarbij droegen zij altijd de herkenbare Satudarah-jasjes.

'Goede doel niet in gevaar brengen'

Komende zaterdag mogen zij die jasjes niet dragen van de gemeente Middelburg. Ook andere verwijzingen naar die motorclub mogen niet, zoals op andere kledingstukken, vlaggen of motoren. De advocaat van Satudarah, Erik Thomas verwacht dat de leden gehoor zullen geven aan dat verbod van de gemeente, omdat ze het goede doel dat bij de rit hoort niet in gevaar willen brengen.

Met de Rit voor de Molukken en de bijbehorende optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de Molukken. Satudarah is van oorsprong een Molukse motorclub en draagt daarom dit goede doel een warm hart toe. Dat is dan ook de reden waarom er traditiegetrouw zoveel Satudarah-leden aan meedoen.

Verbod ook voor gerelateerde clubs

Het verbod van de gemeente geldt naast Satudarah ook voor gerelateerde clubs, als Saudarah en Supportcrew 999. Bergmann heeft het besluit genomen in goed overleg met de organisatie van de rit, laat hij weten in een persbericht.

De motorclub Satudarah is sinds maandag verboden, omdat de vereniging zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. In de praktijk betekent het verbod onder meer dat het logo van Satudarah verboden is en dat de leden niet langer samen mogen komen in clubhuizen.

Interessante eerste 'testcase'

In aanloop naar het besluit van de gemeente liet Satudarah-advocaat Thomas al weten dat dit een interessante eerste 'testcase' is voor het verbod van de rechtbank. Dit is namelijk het eerste publieke optreden sinds het ingaan van het verbod.

Hij hoopt naar aanleiding van het besluit van de gemeente samen met het Openbaar Ministerie duidelijk afspraken te kunnen maken over wat er nu wel en wat er niet is toegestaan.

Lees ook: