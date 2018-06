School Zierikzee sluit; 'Kinderen vereenzamen hier'

(foto: Omroep Zeeland )

De Beatrixschool maakt onderdeel uit van stichting De Korre, die behalve in Zierikzee ook scholen heeft in Goes en Middelburg. Leerlingen kunnen verhuizen naar de andere scholen van de stichting, in Goes of Middelburg dus, maar ze kunnen er ook voor kiezen om naar Middelharnis te gaan. Daar zit ook een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Niet langer verantwoord

De school in Zierikzee gaat dicht, omdat het volgens de directie niet langer verantwoord is om hem open te houden. Van de twaalf leerlingen zouden er na de zomer drie naar een andere school gaan, omdat de ouders de school te klein vonden.

Dat was voor Peter Hofstede het signaal om spijkers met koppen te slaan. Volgens hem 'vereenzamen' de kinderen als er te weinig andere leerlingen op school zitten, wat nu het geval is.

Vereenzaming tegengaan

In de toekomst zou de Beatrixschool samen met basisschool de Meije verhuizen naar de nieuwbouw van het Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee. Door al eerder samen te gaan met de Meie in het gebouw van de Beatrixschool, wilde Hofstede de vereenzaming tegengaan.

Maar uit een overleg dinsdagmiddag kreeg Hofstede het signaal dat een samenvoeging niet snel rond zou komen. Daarop besloot hij de school nu al te sluiten. "Onderwijs is meer dan een lokaal met een juf erin", vat hij het besluit samen.

'Verdient absoluut niet de schoonheidsprijs'

Voor veel van de ouders was de mededeling dat de school dichtgaat een complete verrassing. Dat hij de beslissing afgelopen dinsdagmiddag nam en 's avonds meteen aan de ouders heeft verteld, verdient 'absoluut niet de schoonheidsprijs', geeft hij toe. En in zijn haast is hij naar eigen zeggen ook vergeten eerst de medezeggenschapsraad in te lichten.

Volgens Hofstede is het plan nog steeds om in de toekomst samen te gaan met de Meie in Zierikzee zodra de nieuwbouw van het Pontes Pieter Zeeman klaar is. Daarmee bevestigt hij dat het sluiten van de Beatrixschool maar een tijdelijke maatregel is.