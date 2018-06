Deel dit artikel:











Staking busvervoer uitgesteld

De staking in het busvervoer is met twee dagen uitgesteld. In eerste instantie zou de staking aanstaande maandag beginnen, maar dat is nu volgende week woensdag.

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland) De vakbonden wilden vanaf volgende week maandag voor onbepaalde tijd het werk neerleggen om zodoende betere werkomstandigheden en een 'fatsoenlijke loonsverhoging' af te dwingen. De vakbonden liggen al lange tijd overhoop met de werkgevers in het streekvervoer. Uitstel voor oplossing De staking is op voorstel van vakbond CNV uitgesteld om de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Nu hebben de chauffeurs naar eigen zeggen nauwelijks de tijd om tussen ritten door naar de wc te gaan. Met iedere tweeënhalf uur een plaspauze moet dat probleem deels worden opgelost.