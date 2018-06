19-jarige Zeeuw gearresteerd na stelen naaktfoto's

Foto ter illustratie (foto: ANP )

De politie kwam de man op het spoor door een tip van collega's uit Amsterdam. Hij kwam bovendrijven in een onderzoek van de politie daar. Het bleek dat de Sluisenaar niet alleen zelf foto's verzamelde. Hij liet ook anderen dat doen via zijn computer.

Psychische omstandigheden

Daarnaast hackte de verdachte ook gamesites en was hij begonnen met het versturen van nep-mails, om zo wachtwoorden van zijn slachtoffers te verzamelen. In een eerste verklaring heeft de 19-jarige aangegeven dat psychische omstandigheden de oorzaak zijn van zijn daden.

De politie heeft nog geen idee hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden. Ook zijn er nog geen aanwijzingen dat de foto's verspreid zouden zijn. Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat de foto's voor eigen gebruik waren.

Slachtoffers zijn vrijwel allemaal bekenden

De slachtoffers zijn vrijwel allemaal bekenden van de man. Hij wist de wachtwoorden van zijn slachtoffers te achterhalen door hun profielen op sociale media nauwkeurig te analyseren. Daarvan maakte hij een overzicht zodat hij de beveiligingsvragen van iCloud kon beantwoorden en de foto's kon bemachtigen.

De man is na zijn arrestatie dinsdag naar het politiecellencomplex van Torentijd in Middelburg gebracht. Daar is hij inmiddels meerdere keren verhoord. Vanmiddag wordt hij voorgeleid voor de rechter-commissaris die moet bepalen of zijn voorarrest verlengd wordt of niet.

Waarschuwen voor hacks

De politie grijpt het nieuws over de arrestatie aan om mensen te waarschuwen voor hacks. Ze adviseren niet alleen om voor elk account een ander wachtwoord te gebruiken, maar om ook als dat kan tweestapsverificatie en waarschuwingen in te stellen. Wanneer iemand anders probeert in te loggen dan krijg je daarvan een melding.