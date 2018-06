Werkloosheid Zeeland blijft dalen

(foto: Omroep Zeeland )

Vlissingers komen met 802 uitkeringen het meeste voor in de lijst van het UWV en inwoners uit Noord-Beveland het minst met 123 uitkeringen in mei. Het is overigens niet alleen maar goed nieuws, want de uitkeringen in de gemeente Reimerswaal stegen juist met een kleine 2 procent naar 327.

WW-uitkeringen mei

Gemeente mei april stijging/daling Borsele 327 338 -3,3% Goes 557 607 -8,2% Hulst 351 354 -0,8% Kapelle 156 163 -4,3% Middelburg 670 718 -6,7% Noord-Beveland 123 133 -7,5% Reimerswaal 327 321 +1,9% Schouwen-Duiveland 399 445 -10,3% Sluis 305 334 -8,7% Terneuzen 744 787 -5,5% Tholen 343 378 -9,3% Veere 251 276 -9,1% Vlissingen 802 872 -8%

Het UWV ziet in de cijfers terug dat de transport en logistiek sector het goed doet in Zeeland. Want het aantal uitkeringen verstrekt aan mensen die werk zoeken in deze sector daalde met 31 procent in vergelijking met mei vorig jaar.