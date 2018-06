'Sluiting Beatrixschool onfatsoenlijk en onwettig'

Beatrixschool Zierikzee (foto: Google)

"Wij hebben dit totaal niet zien aankomen," vertelt HP Eijgenhuijsen. Hij is ouder van één van de leerlingen en onder meer lid van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. "Drie weken geleden kregen wij nog te horen dat alles goed was". Volgens Eijgenhuijsen was er sprake van een samenwerking en fusie met basisschool De Meie in Zierikzee, waardoor de toekomst van de school weer zeker zou zijn. "Er werd zelfs toegezegd dat de Beatrixschool nog voor tenminste één jaar op deze locatie zou blijven".

Onwettig en onfatsoenlijk

Momenteel zitten er twaalf leerlingen op de school in Zierikzee, maar na de zomer vertrekken er drie naar een andere school en waardoor het volgens de schoolleiding onverantwoord wordt om door te gaan. "De kinderen zouden kunnen vereenzamen in de kleine school", zegt bestuurder Peter Hofstede. Het besluit om de school te sluiten is afgelopen dinsdag genomen zonder de MR te raadplegen. "Dat kan niet. Dat is onwettig en onfatsoenlijk", reageert Eijgenhuijsen. "Het vertrouwen in de leiding is nu volledig weg".

Vervolgstappen

De ouders van de leerlingen en MR laten het er niet bij zitten en dienen een klacht in bij de geschillencommissie voor de wijze van handelen. Eijgenhuijsen zelf zal vanavond bij de gemeenteraad Schouwen-Duivenland inspreken om aandacht te vragen voor de onwenselijke situatie die is ontstaan. "Er moet nu vervoer worden geregeld om de kinderen in Goes of Middelburg te krijgen en de gemeente moet dat betalen. Het is maar de vraag of de gemeente dat wil doen, want die is altijd voor de fusie met andere scholen geweest om zo de Beatrixschool en het speciale onderwijs in Zierikzee te behouden. Dit is zo ondoordacht".

Tijdelijke sluiting

Peter Hofstede liet eerder weten dat het wat de school betreft om een tijdelijke sluiting gaat, maar daar gelooft Eijgenhuijsen niets van. "De directeur heeft ons dinsdag letterlijk gezegd 'De stekker gaat er uit. Dit is het einde, punt.' Ik hoop van harte dat dat besluit wordt teruggedraaid", besluit hij.

