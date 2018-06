Oproep aan gemeenten: maak heel Zeeland vuurwerkvrij

Vuurwerk afsteken, mag dat volgend jaar nog wel in Zeeland? (foto: Omroep Zeeland)

Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen of ze vuurwerk verbieden of niet. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gisteravond besloten. Tot nu toe mochten gemeenten tijdens de jaarwisseling alleen vuurwerkvrije zones instellen.

Extra wettelijke maatregelen

Minister Grapperhaus voelt niets voor een landelijk verbod, dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer. "Het vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod", was zijn oordeel. Wel gaat hij nu dus kijken welke extra wettelijke maatregelen er nodig zijn voor een vuurwerkverbod per gemeente. Daarmee ligt de bal dus bij de gemeentebesturen.

Bruring vindt dit besluit een stap in de goede richting. "Ik zou liever een landelijk verbod zien, maar aan de andere kant ben ik blij dat de mogelijkheid van een gemeentelijk verbod er nu is."

Waterbed-effect

Het nadeel is wel dat er door de gemeentelijke verschillen een zogenoemd waterbed-effect kan ontstaan. "Als de ene gemeente het verbiedt en de andere niet, dan gaan veel mensen naar die andere gemeente om daar vuurwerk af te steken en neemt daar de overlast dus flink toe."

Carel Bruring van Meldpunt Vuurwerkoverlast over Zeeuws vuurwerkverbod

Daarom roept hij nu alle gemeentebesturen op om gezamenlijk op te trekken en in heel Zeeland vuurwerk te verbieden. "Ieder jaar leidt vuurwerk tot veel klachten, overlast en lichamelijk letsel." De afgelopen jaarwisseling kwamen er bij het Zeeuwse meldpunt voor vuurwerkoverlast 1684 meldingen binnen.

Initiatief van GroenLinks

Het vuurwerkmeldpunt is een initiatief van dertig lokale fracties van GroenLinks. Zes van die dertig fracties zitten in Zeeland. Ook landelijk pleit GroenLinks al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Door jaarlijks via het meldpunt vast te leggen hoeveel last mensen ervan hebben wil de partij aantonen dat vuurwerk dringend aan banden moet worden gelegd. Tegenstanders van een verbod vinden dat het hun vrijheid om vuurwerk af te steken te veel inperkt.

Knalvuurwerk (foto: Omroep Zeeland)

Of Zeeuwse gemeenten daadwerkelijk gebruik gaan maken van een totaal vuurwerkverbod is nog maar de vraag. Wel waren er eerdere jaarwisselingen veel vuurwerkvrije zones in Zeeland. Ook pleitten alle Zeeuwse gemeenten en de politie afgelopen jaarwisseling voor een verbod op knalvuurwerk.

Grootste kanshebbers

Naast de gemeente van Brurink zelf, Goes, worden vooral ook Vlissingen en Reimerswaal genoemd als de grootste kanshebbers voor een gemeentelijk vuurwerkverbod. Daar was namelijk bij eerdere jaarwisselingen veel vuurwerkoverlast en dat waren ook de eerste gemeenten waar vuurwerkvrije zones werden ingesteld.

