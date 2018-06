Tweede Kamer debatteert weer over marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (foto: ANP)

De vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie vergadert vanmiddag met de staatssecretaris. Dit 'algemeen overleg Materiaal Defensie' duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Als voorlaatste agendapunt staan 'De opties rond de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn' genoemd.

Meer vragen

Vorige week liet Visser weten dat de verhuizing nu al bijna 37 miljoen euro heeft gekost aan onderzoek, kosten voor personeel en het kopen en bouwrijp maken van terreinen. GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks, die vragen over de verhuizing had gesteld, is niet tevreden met de beantwoording en zal vandaag ongetwijfeld meer van Barbara Visser willen weten. GroenLinks is tegen de verhuizing als alternatieven niet serieus zijn onderzocht.

Mariniers in geweer tegen nieuwe kazerne Vlissingen (foto: ANP)

PVV-motie

De PVV in Den Haag diende al een motie in om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen en in Doorn te blijven. Maar die motie is nog steeds niet in stemming gebracht door de partij. CDA en D66 hebben zich nog niet duidelijk voor of tegen de verhuizing uitgesproken. De VVD is vóór. Al in 2012, zes jaar geleden, is besloten de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen.

