Krol over mariniers: 'Verdeurie, het zijn toch geen mietjes'

Henk Krol (foto: Wikimedia Commons)

Henk Krol van 50PLUS deed dat wel. Het Kamerlid is voor de verhuizing, want 'afspraak is afspraak' vindt Krol, doelend op het verhuizingsbesluit dat al in 2012 is genomen. "Zeeland is bovendien niet de slechtste plek om je te vestigen."

Mietjes

Op de vraag of Krol begrip heeft voor de problemen die de mariniers hebben met de verhuizing, antwoordde Krol dat wel meer mensen de afgelopen jaren voor hun werk zijn verhuisd. En, met een kwinkslag: "Het zijn toch geen mietjes!"

Salima Belhaj, Tweede Kamerlid van D66, sprak in de commissievergadering in Den Haag wel over de marinierskazerne. "Mensen in Zeeland zijn geëmotioneerd," zei Belhaj, refererend aan haar bezoek onlangs aan partijgenoten in Middelburg, "en dat raakt me, net zoals de zorgen van de mariniers in Doorn mij raken."

Salima Belhaj, D66-Tweede Kamerlid (foto: Omroep Zeeland)

Voor of tegen

Maar een duidelijk standpunt voor of tegen nam D66 niet in. Net zoals Belhaj dat niet deed bij die bijeenkomst met zo'n dertig Zeeuwse D66-leden in Middelburg.

