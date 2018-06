Brand in schadeherstelbedrijf in Vrouwenpolder (foto: HV Zeeland)

In het dak en een spuitcabine van een schadeherstelbedrijf aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak rond 14.30 uur uit. De brandweer had de brand rond 15.20 uur geblust.

De brand ontstond in een spuitcabine en sloeg over naar het dak. Omdat de brand korte tijd uitslaand was, schaalde de brandweer op naar middelbrand, wat betekent dat een extra blusvoertuig, een reddingsvoertuig en een waterwagen werden opgeroepen. De brand is van binnenuit en op het dak bestreden.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Er is een ambulance opgeroepen om een medewerker te controleren, maar het is niet duidelijk of en hoe ernstig de verwondingen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.