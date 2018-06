Staatssecretaris Visser houdt poot stijf over marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (foto: ANP)

Geen pauze

"We zitten midden in een aanbesteding. Die is gestart. We kunnen niet zomaar stoppen," reageerde Visser op vragen tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Defensie. Ook wees de staatssecretaris erop dat er in 2012 een Kamerbesluit is genomen om naar Vlissingen te verhuizen.

Go/No go

In juli 2019 wordt duidelijk welk bedrijf (of bedrijven) de kazerne in Vlissingen gaat bouwen. "Dat is het finale go/no-go-moment," aldus Visser.

Toezeggingen Visser: uitstroom en geld

De staatssecretaris deelt de zorgen over de uitstroom bij het Korps Mariniers. Ze zegde de Kamerleden toe binnen een half jaar te komen met de uitkomsten van het onderzoek dat Defensie daarnaar doet.

Ook wil Visser de Tweede Kamer voor het zomerreces, binnen drie weken, meer laten weten over de kosten van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen omdat daar veel vragen over leven. Die informatie zal vanwege de grote commerciële belangen vertrouwelijk worden verstrekt aan de Kamer.

Lees ook: