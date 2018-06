Geen grijze dijken meer, maar groene; 'Een dijk kan ook natuur maken'

Vaak gaat bij dijkversterking veel natuur verloren. Volgens ecoloog Tim van Oijen van de HZ is dat zonde, "Tussen en onder de wieren leven veel diertjes zoals alikruiken en kreeftachtigen, die ook weer voedsel zijn voor andere dieren. Het is een ecosysteem dat je wilt behouden."

De bermmaaier er over heen

Op een dijk bij Sint-Annaland zijn proefvakken bekleed met steeds andere stenen. Sommige zijn kaal, andere hebben holtes of als toplaag stukjes basalt of lavasteen. Om de zoveel tijd gaat de bermmaaier er overheen, om te kunnen zien hoe snel wieren zich vastzetten.

"De wieren doen het vooral goed op de blokken waar lavasteen op zit", zegt Van Oijen. Op een blok met basaltstukjes heeft zich zelfs groefwier vastgehaakt. "Dat is een zeldzaam wier, gelukkig dat het hier nu ook op groeit."

Met de proeven is het gelukt om ook het zeldzame groefwier weer terug te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Ook Rijkswaterstaat is enthousiast en wil de blokken vaker gaan gebruiken. Daar is het oude dijkdenken inmiddels losgelaten. "Een dijk kan meer bieden dan alleen veiligheid. We hebben met deze proef bewezen dat we er natuur mee kunnen maken. En je zou er ook wieren kunnen kweken om er van te oogsten", zegt waterbouwer Yvo Provoost.

Hoe meer wier we op de dijk kweken, hoe meer de CO2-uitstoot wordt tegengegaan" Yvo Provoost, Rijkswaterstaat

CO2 neutrale dijk

Zelfs een CO2-neutrale dijk is in de nabije toekomst denkbaar. Provoost: "Die zou je kunnen maken met materialen die meer CO2-vriendelijk zijn. En als je daar dan ook nog wier op laat groeien, kun je de CO2-uitstoot nog verder naar beneden te halen. Want wier kan CO2 opnemen. Hoe meer wier we op de dijk kunnen kweken, hoe beter voor het milieu."