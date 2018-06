Vijftien tips sinds heropening zaak Herman Ploegstra

Afgelopen twee dagen zijn er vijftien tips over Herman Ploegstra uit IJzendijke binnengekomen. (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdagavond maakten politie en justitie bekend dat het Team Cold Cases opnieuw in de mysterieuze verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke duikt. In oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Ploegstra. Hij kwam na een bezoek aan de sportschool in Breskens niet thuis.

BMW

Zijn auto werd gevonden, met de sleutels er nog in en een aantal spullen, waaronder zijn portemonnee, er omheen. Bovendien werden er bloedspatten gevonden in de BMW. Van Herman Ploegstra ontbrak ieder spoor.

Op deze plek werd de auto van Herman Ploegstra gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag maakte de politie bekend dat ze de auto van Ploegstra, na acht jaar, opnieuw in beslag hebben genomen. Het was een behoorlijke zoektocht om die terug te vinden volgens de politie, omdat de auto al verschillende keren van eigenaar is gewisseld.

Uitlezen auto

De BMW wordt forensisch en technisch onderzocht. Bij het forensische onderzoek wordt opnieuw gekeken naar sporen in de auto, zoals bloedspatjes. Het technische onderzoek richt zich op het uitlezen van de digitale informatie in de auto. Bijvoorbeeld om te achterhalen waar de auto is geweest voordat Ploegstra verdween.

Sandra Ploegstra, echtgenote van Herman Ploegstra, toont foto van haar vermiste man (foto: Omroep Zeeland)

Alle vijftien tips die tot nu toe zijn binnengekomen, worden nagelopen door de rechercheurs van het Team Cold Cases dat de zaak heeft heropend. Het team heeft het idee dat de zaak Ploegstra opgelost kan worden met informatie van mensen die misschien niet eerder met de politie hebben gepraat en door het inzetten van nieuwe technieken.

Nog meer tips

Op maandag 25 juni is er een informatieavond voor inwoners van IJzendijke, in het gemeentehuis in Oostburg. De politie is blij met vijftien tips in twee dagen, maar hoopt dat er mede dankzij die informatieavond nog veel meer mensen met tips komen.

