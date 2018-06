10.000 aanmaningen naar Zeeuwse huishoudens

Sabewa int de gemeentelijke belastingen voor acht Zeeuwse gemeentes. In héél Zeeland regelt Sabewa de aanslagen voor Waterschap Scheldestromen. Vorig jaar was er veel ophef toen 15.000 huishoudens een aanmaning kregen. Deze mensen kregen de aanslag in hun inbox via de website mijnoverheid.nl, maar vergaten deze te lezen en dus te betalen.

Uit coulance besloot Sabewa daarop de aanmaningskosten kwijt te schelden. Daar hoeven wanbetalers dit jaar niet op te rekenen. "Vorige maand hebben we iedereen die nog niet had betaald een herinnering gestuurd via de post. Ik denk dat we dus voldoende hebben gedaan om die mensen te bereiken."

10.000 aanmaningen

Deze week viel bij 10.000 gezinnen, die hun gemeentelijke belastingen niet hebben betaald, een aanmaning op de deurmat. Daarvan maken 5000 gezinnen gebruik van een digitale berichtenbox op mijnoverheid.nl. De rest heeft de rekening gewoon via de post gekregen.

Volgende week stuurt Sabewa een nieuwe reeks aanmaningen. Opnieuw zijn dat 10.000 huishoudens die dit keer de waterschapsbelasting vergeten zijn te betalen. "20.000 aanmaningen op 200.000 aanslagen, dat vinden wij wel veel", aldus Herselman.