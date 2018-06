'Marco Minnaard is scherper en verder dan vorig jaar'

Zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert maakte maandag bekend dat Minnaard ook dit jaar de Ronde van Frankrijk mag rijden. Minnaard zal tijdens de Tour, die op zaterdag 7 juli in de Vendée begint, opnieuw knecht zijn van kopman Guillaume Martin. "Dit parcours ligt Guillaume goed en ik kan daarin een rol spelen door hem bij te staan", aldus Minnaard.

Goed gevoel

Minnaard is tevreden over het seizoen tot nu toe en kijkt met vertrouwen naar de Tour de France. "Ik ben denk ik een stapje verder dan vorig jaar hoewel het niet altijd in resultaten terug te zien is. Maar het gevoel is goed."

Zo denkt vader Jan Minnaard er ook over. "Marco is scherper dan vorig jaar en ik denk dat hij verder is."

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Tweede Nederlander

Minnaard eindigde vorig jaar in zijn eerste Tour de France op de veertigste plaats in het eindklassement. Hij was na Bauke Mollema de tweede Nederlander in het algemeen klassement.

Eerder werd duidelijk dat Antwan Tolhoek (24) uit Yerseke de Tour rijdt. De renner van LottoNL-Jumbo maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

